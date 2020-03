Gobierno de Poza Rica e Instituciones Médicas suman esfuerzos para el combate al COVID-19

Poza Rica, Ver.- El alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo, participó en la primera reunión de Coordinación para Acciones Preventivas contra el COVID 19, en el Hospital Regional de esta ciudad, donde también estuvieron representantes de diferentes instituciones médicas de la región, quienes se dieron cita para definir acciones coordinadas y así atender de modo más contundente, la contingencia sanitaria que se vive en nuestro país. Ahí la autoridad municipal reiteró el compromiso de su administración de hacer lo necesario ante las necesidades que se presenten en la ciudad, para evitar los posibles contagios.

Con la presencia de representantes de dependencias de salud como Petróleos Mexicanos (PEMEX), ISSSTE, Jurisdicción Sanitaria Número 3, y el Seguro Social (IMSS), se definió que junto con las autoridades de Poza Rica trabajarán desde su respectiva esfera de competencia para difundir de manera tajante las medidas preventivas contra el contagio de la enfermedad, y se definió estrechar la comunicación a través de un grupo de redes sociales, para que en conjunto monitorear los probables casos y necesidades en relación a la contingencia; Se acordó que las reuniones de trabajo, se realizarán de manera constante, y en donde más tarde se incluirá a los integrantes del Comité de Salud Municipal para estrechar las acciones a realizar.

Durante su mensaje el alcalde manifestó que en caso de ser necesario se extremarán las medidas preventivas que ya se anunciaron en la Estrategia Municipal ante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, por lo que podría darse el cierre de parques infantiles porque son un punto de riesgo de contaminación; También se solicitará que los adultos mayores no asistan a las compras, y a los centros de concurrencia.

Durante la reunión cada una de las instancias informaron sobre los recursos humanos, materiales y técnicos con los que cuentan para atender la Contingencia Sanitaria, y se hizo el compromiso de difundir de modo contundente los canales oficiales, a los que puede recurrir la población, para estar al pendiente de la evolución sobre la condición de salud que en relación a esta contingencia presenta el territorio nacional, como lo es el número 01 800 01 234 56 de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

También se hizo la recomendación a la población para que en caso de sospecha de padecer alguno de los síntomas referidos de la enfermedad, acudan a consulta sólo con un pariente, pues se ha detectado que acuden con más de un familiar, lo que genera inconvenientes aglomeraciones en los centros médicos. El alcalde Francisco Javier Velázquez propuso a las instituciones de salud, instalar módulos de atención rápida a las afueras de las instalaciones de los centros médicos, de tal manera que se puedan identificar desde ahí los probables casos de riesgo, derivar a sus viviendas a los casos que no son de riesgo, y con ello evitar la saturación de hospitales.

El alcalde Javier Velázquez celebró la realización de ésta reunión, pues advirtió que ante estos casos no hay mejor medida que la prevención, y señalo que si no aprendemos de los ejemplos que hemos estado viendo en otros puntos del mundo, más aún cuando no se tiene el mismo desarrollo económico, ni los hospitales, se pudieran tener los mismos efectos que en esos países en donde la enfermedad ha avanzado, por lo que es necesario seguir trabajando en concordancia con las autoridades de salud.