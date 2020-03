Pemex arriesga a sus trabajadores, no hay medidas preventivas por Coronavirus

Pemex arriesga a sus trabajadores, a pesar de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell exhortó a que la gente no salga y a la indicación de que en el gobierno federal se iban a suspender todas las actividades no escenciales, en Pemex, en se ha hecho caso omiso de las recomendaciones oficiales, más aún, la paraestatal no ha tomado ninguna medida de prevención para evitar el riesgo de contagio entre los trabajadores petroleros de Coatzacoalcos.

A pesar de que en dicha ciudad ya existe un caso confirmado y tres sospechosos, se puede ver a los empleados petroleros, aglutinarse en los sitios donde toman los camiones que los lleva a trabajar a los complejos.

Tambien te puede interesar: Confirman la primera muerte por COVID-19 en Veracruz

Desde tempranas horas por la mañana, se pueden ver cuantiosos contingentes de trabajadores uniformados, conversando y haciendo fila, sin respetar las medidas de distancia prudente, recomendadas por las autoridades.

Tanto al momento de llegar como al momento de abordar los autobuses, se hace evidente la falta de filtros de seguridad y la total ausencia de viligilancia y recomendaciones.

Propicia Pemex contagio Covid-19 pese a recomendaciones

Pemex propicia contagio de Covid-19 pese a que el Gobierno Federal ha instruido evitar en todo momento la aglomeración de personas en espacios públicos y privados, para disminuir el índice de contagio de coronavirus. Esta norma no está siendo aplicada en las instalaciones administrativas de Pemex región norte de Poza Rica, en donde se restringió el ingreso de personal, causando preocupantes concentraciones de empleados en el único acceso a las oficinas.

La directiva de Pemex indicó a sus empleados y empleadas que se limitaría el acceso a sus instalaciones, esto para mantener en control el estado físico de los trabajadores, haciendo uso de un solo médico, que se encarga de realizar el diagnóstico de quien presentará los síntomas, lo cual sólo genera largas filas de petroleros.

Tambieén te puede interesar: Hospital de Pemex al 50% de su capacidad por Covid-19

Dicha acción ha causado preocupación entre el personal administrativo, pues Pemex propicia contagio de Covid-19 ya que la aglomeración de trabajadores que se forma al intentar ingresar a las oficinas administrativas, figura como un preocupante foco de infección y de potencial contagio de coronavirus entre el personal.

De acuerdo con la empresa petrolera, atendiendo el compromiso con el cuidado y salud de su personal, decidió que los trabajadores realicen sus labores con normalidad en las oficinas, aplicando las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, guantes y gel antibacterial.

Sin embargo, la largas filas de personas que intentan ingresar a sus oficinas de trabajo, está causando preocupación por parte de los trabajadores, ya que temen que de esta manera se registren brotes de contagio de Covid-19, por lo cual en un intento de mejorar la situación, están causando aglomeraciones innecesarias que podrían evitarse si se tomaran otras medidas preventivas para evitar la propagación de virus que ha impactado fuertemente en la vida cotidiana de miles de centros de trabajo en el país.