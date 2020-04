Médicos becarios y trabajadores del IMSS en Veracruz sin pagos de guardias e insumos para atender a pacientes con COVID-19, algunos incluso buscan rentar departamento para aislares de familia.

Si el paciente no tiene síntomas de problemas respiratorios no les dan equipo adecuado

Médicos becarios y trabajadores del IMSS en Veracruz sin pagos de guardias, médicos residentes y médicos internos de pregrado de diferentes hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, denunciaron de manera anónima varias irregularidades que suceden al interior de los nosocomios, sobre todo, la falta de pagos e insumos para atender diferentes casos de pacientes.

A sus quejas se unen personal de enfermería, los cuales detallan que para algunas de sus guardias no existen insumos suficientes como pañales, guantes, cubre bocas, incluso acusaron que hace poco más de un mes, situación que para fortuna ya cambió, no había jeringas de 20 o 10 mililitros para la correcta administración de medicamentos o equipos para venoclisis, y todo se tenía que administrar con jeringas de 3 o 5 mililitros.

Detallaron que hubo enfermeros que incluso debían re utilizar jeringas para administrar los medicamentos, pues solo les daban 1 jeringa por paciente durante la guardia.

“Daban 1 jeringa por paciente, si tenía el paciente 3 medicamentos intravenosos, con esa misma tenías que cargar y aplicar, y no es lo recomendado y es anti higiénico” relató un enfermero.

Además expresaron su inconformidad ante la falta de pago de guardias, “el pago de las guardias festivas no se hicieron en tiempo y forma y esta guardia me pasaron un oficio donde me tenía que presentar a trabajar en estos días, pero la verdad, yo como muchos estamos dudando en que posteriormente se nos paguen esos días, porque también ha habido casos en los que no te pagan ni tiempo extra”.

Los afectados señalan que no es grato trabajar de esa manera, pues además de que entregan su tiempo y esfuerzo, con la contingencia sanitaria, ya no solo se exponen ellos como médicos, sino también a su familia, los médicos becarios y trabajadores del IMSS en Veracruz sin pagos de guardias.

“Yo en lo personal tomo medidas antes de llegar a mi casa, ya no tomo ni taxi ni autobús, por lo mismo, porque sí tengo miedo de contagiar a otras personas, porque tampoco hay pruebas para detectar COVID. Pues sí está feo el asunto”, dijo un residente.

Otro de los afectados, residente de Anestesiología del IMSS también expresó su queja, pues no están otorgando el equipo necesario como, lentes tipo goggles, mascarillas N95, caretas y batas de cobertura total, ya que ellos son los principales grupos de riesgo al verse obligados a intubar pacientes, muchos de los cuales pudieran ser portadores asintomáticos de SARS Cov- 2 (coronavirus).

“Al llegar un pacientes, si este no tiene síntomas de problemas respiratorios, piden que se intube con el equipo básico” narra uno de los médicos residentes afectados, al tiempo que expone el equipo con el que cuentan el no sirve para mucho en la contingencia.

En ese sentido, informan que de manera diaria se llegan a intubar entre 3 y 7 personas por médico, sin embargo por la contingencia sanitaria, el número de pacientes se incrementará exponencialmente y sin el equipo suficiente y adecuado, el personal de salud podría salir perjudicado lo cual se traduciría en bajas.

“Hay servicios donde te dan uno o dos cubre bocas por turno y de los que no sirven. Obviamente N95 solamente te los dan cuando una persona ya llegó con neumonía, con una insuficiencia respiratoria y de plano lo van a intubar, ahí sí te dan todo tu equipo de protección, y lo tienen contado y súper en resguardo. Dicen que sí tienen, por que sí tienen, pero no te lo están dando para cualquier caso, goggles, ni que decir, igual, solamente que sea muy evidente el cuadro respiratorio, es que te van a soltar el equipo”, arremetió otro de los médicos residentes afectados.

Sin embargo, los más afectados en ésta contingencia, resultaron ser los médicos internos de pregrado, los cuales realizaron paro de labores el día 30 de marzo en las instalaciones del IMSS 71 Díaz Mirón alegando que apenas se les da un cubre bocas sencillo de “2 capas” para laborar de manera normal, trabajos que incluyen tener contacto directo con pacientes afectados, esto en los servicios de urgencias o medicina interna que resultarían ser los servicios más afectados.

Por su parte, los becarios estarían expuestos indirectamente al encontrarse laborando en el hospital. Los afectados hicieron un llamado a las instancias educativas como la Universidad Del Valle de México, Universidad Cristóbal Colón y especialmente la Universidad Veracruzana pues la mayoría de los afectados pertenece a estas instituciones educativas, y alegan que tanto el vicerrector Dr. Alfonso Pérez Morales, el Dr. Viñas Dozal y el Coordinador del Internado y Servicio Social, el Dr. Rafael Ramos, no se han pronunciado al respecto para ejercer presión a los directivos del IMSS para que les brinden el equipo necesario en calidad y cantidad a los becarios, con el fin de desempeñar correctamente sus labores sin salir afectados.

Finalmente, con la zozobra de si serán tomados en cuenta, al menos en los protocolos para cuidar su salud, muchos de ellos están tomando la decisión de comprar su material de protección e incluso hasta rentar un departamento para aislarse de familiares y amigos, pues temen que ellos pudieran ser la causa de un contagio a sus seres queridos.

