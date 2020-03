Falta de apoyo a adultos mayores, temen no recibir pagos 68 y más

Adultos mayores temen falta de apoyo y no recibir pagos por parte de programa 68 y más, en Tihuatlán, Veracruz. Por lo que prevalece la incertidumbre de 800 adultos mayores de los más de 3 mil registrados en el programa 68 y más por la información sobre los apoyos económicos que le corresponde recibir el próximo mes de abril.

Quienes omiten sus nombres por temor a represalias indican que son 800 personas adultas mayores quienes a la fecha cobran a través de una plantilla, sin contar con una tarjeta de débito como los demás a quienes seguramente sí les depositaran el recurso.

Refieren que el anuncio oficial por la contingencia del COVID- 19 es la cancelación de eventos masivos y es donde ellos resultarían perjudicados por que no saben cómo se hará su respectivo pago, ya que por lo regular son citados en cabecera municipal. por esta situación reportan que existe incertidumbre en cuando a la falta de apoyo a adultos mayores, pues temen no recibir pagos, los cuales les son indispensables para sostenerse, aún más en este momento en el cual la pandemia está afectando fuertemente a la economía mexicana, pues las personas no pueden abrir sus negocios o están percibiendo menores ingresos debido a la contingencia.

Señalan que a la fecha no han recibido ninguna notificación de los responsables del programa 68 y más, situación que los mantiene en la total incertidumbre y temor de no recibir nada en este periodo de pago, por lo que llaman a autoridades a resolver la situación.

Agregan que a nivel federal el presidente de la República ha notificado que se adelantaría el apoyo para los abuelitos, sin embargo en lo que se refiere a la zona todo es silencio y nada de información que procede ante esta contingencia.

Por Jesús Alan Mendoza