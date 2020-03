Exigen justicia por asesinato de María Elena Ferral; Francisco Vargas Perales, delegado del Club de Periodistas de México en compañía de un grupo de reporteros de diversos medios de comunicación en Tuxpan, exigieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se haga justicia por el asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa y directora del Portal Quinto Poder, quien fuera asesinada la tarde de ayer en el municipio de Papantla.

Una lona que fue colocada en las escalinatas del Palacio Municipal contenía un mensaje en el que exigían el esclarecimiento del artero crimen.

En entrevista, Vargas Perales, indicó que los periodistas de la entidad no cuentan con garantías para desarrollar su labor, que desde dos administraciones atrás se ha ido incrementando el número de colegas del gremio que han sido privados de la vida.

“Es lamentable que no podemos trabajar con confianza, nos siguen atacando, nos están matando, exigimos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se esclarezcan todos estos hechos que se vienen presentando y que lamentablemente están manchando de sangre a nuestro gremio, ¡Ya basta!, no podemos seguir permitiendo que las cosas se queden, así como hasta ahora, ya se les ha hecho muy fácil acabar con los reporteros, asesinándolos”.

Manifestó que ya no es momento de discursos huecos y palabras vanas, que ya no quieren ofrecimientos que no se van a cumplir, sino la protección de las autoridades para que puedan hacer su labor de manera adecuada.

Finalmente, expuso que es hora de que la Comisión Estatal de Atención y Protección para Periodistas (CEAPP) brinde un verdadero apoyo al gremio y cumpla con su función para la cual fue creada en beneficio de las y los periodistas.