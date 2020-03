Destituye a Winckler Congreso de Veracruz este miércoles a las 17:00 horas se realiza la sesión de la diputación permanente y se llamará a los 50 diputados y diputadas para votar los puntos que se habrán de discutir en la sesión extraordinaria de mañana jueves a las 11:00 horas.

En medio de la Pandemia de Salud por Coronavirus, en el Congreso de Veracruz han decidido sacar con urgencia los temas que son parte de la agenda legislativa de Morena. Entre los puntos a tratar es el que se destituye a Winckler Congreso de Veracruz, de la Fiscalía General del Estado, cargo que actualmente ocupa Verónica Hernández Giadáns y el nombramiento de la nueva Comisionada del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.

También destaca el Dictamen para aprobar que se celebre sesión solemne el 24 de agosto en la Ciudad de Córdoba, derivado del tratado de Córdoba. Iniciativa presentada por el diputado Rubén Ríos Uribe, actual presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura y aspirante a la alcaldía de ese municipio.

En la orden del día destaca el Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para la designación de un comisionado del IVAI. La figura recaería en la periodista Naldy Patricia, una mujer que se ha forjado camino en materia de Transparencia en Veracruz. Destaca su trabajo periodístico, agudo y puntual la y además por su trayectoria académica.

Naldy Rodríguez es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana (UV); Maestra en Periodismo por la UV y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestra en Derechos Humanos y Juicio de Amparo por la Universidad de Xalapa (UX), diplomado con mención honorífica en Periodismo Latinoamericano por el Tecnológico de Monterrey y Diplomado en Administración Pública con Perspectiva de Género, Diplomado en Gobierno Abierto y Transparencia en la Fiscalización de Recursos Públicos Federales.

Cuanta con más de 20 cursos y talleres en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, ética y anticorrupción, así como estrategias didácticas y metodología de la investigación.

Las grillas por el nombramiento estuvieron intensas durante estos días, luego de las entrevistas realizadas el pasado viernes 20 de marzo, toda vez que, la esposa del secretario de Educación del Gobierno de Veracruz Zenyazen Escobar, Liliana López Coronado, pretendía salta del cargo que ostenta en el Congreso de Veracruz en Transparencia al IVAI, lo cual para muchos, se consideró como un mal calculo político, pues abona al desgaste político contra su partido Morena y contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

También en la sesión extraordinaría se presenta el Punto de acuerdo de la JUCOPO por el que se designa a Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Además se realizarán modificaciones en los integrantes de diversas comisiones en la LXV Legislatura.

También se discutirá en el pleno del Recinto de Sesiones, el Dictamen que establece como delito no presentar a los menores en la audiencia de menores que establecen la convivencia familiar

y otro de los polémicos puntos a discutirse es, el presentado por la Junta de Coordinación Política que encabeza el diputado de Morena Juan Javier Gómez Cazarín, para separar de manera definitiva y lograr el que se destituye a Winckler Congreso.

Jorge Winckler Ortiz fue removido el pasado 3 de septiembre por la diputación Permanente de la LXV Legislatura, argumentando que no había cumplido con la revalidación de su certificado de confianza y debía analizarse su desempeño, anteriormente había sido promovido un Juicio Político en su contra, sin embargo no prosperó y Morena no paró, hasta lograr que al fin se destituye a Winckler Congreso de Veracruz.

Por Valeria Marcial