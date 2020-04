Despiden a trabajadores de Ayuntamiento de Medellín de Bravo, diez empleados fueron despedidos en plena contingenciacontingencia sanitaria, mismo que verán pasar el mes más complicado, abril, sin un sueldo.

Los afectados señalaron que personal del municipio los citó en las oficinas del Palacio pues les informaron que no habían podido depositarles su pago y les entregarían un cheque con su sueldo, sin embargo todo fue un engaño y finalmente los despidieron, sin siquiera darles una liquidación por sus servicios prestados a la fecha.

“De manera burlona me dijeron que estaba despedida y que me largara del Ayuntamiento (…) me siento engañada, me dijeron que era un problema del banco, no me dijeron que me iban a correr (…) no se vale que con engaños nos hayan hecho firmar”, señala una de las varias mujeres despedidas.