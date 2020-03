Confirman la primera muerte por COVID-19 en Veracruz : Salvador Beristain Hernández, Director de Salud Pública en el estado dio a conocer este domingo que se registró la primera muerte de una persona en Veracruz por COVID-19.

Durante el reporte de atención a esta pandemia, en sustitución del Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor lamentó está defunción que si bien no se dió a conocer a nivel federal, fue confirmada en el reporte con cierre a las 7 de la noche de este domingo, sin detallar el municipio donde ocurrió.

“Esta situación nos duele porque es inevitable que las pandemias se extiendan y existan decesos en todo el mundo, pero lo que no es inevitable es que reduzcamos los riesgos y disminuyamos la velocidad de transmisión en el momento preciso del rápido crecimiento del contagio, por ello, les reiteramos enfáticamente la importancia de mantenerse en sus casas” dijo en el mensaje a los veracruzanos.

Hasta el momento se han confirmado 26 casos a COVID-19, residentes de los municipios de Boca del Rio (13), Veracruz (5), Poza Rica (3), Ixtaczoquitlán (1), Xalapa (1), Fortín (1), Coatzacoalcos (1), Tlacotalpan (1), esta última defunción.46% femeninas y 54% masculinos, con edades entre 21 y 74 años (mediana de 37).Se han atendido de manera ambulatoria el 81 % de estos pacientes; el 19 % ha requerido hospitalización. El 39 % en unidades de salud de los SESVER, el 38 % en unidades privadas, el 19% en el ISSSTE y 4% en PEMEX.

Por tal motivo la Secretaría de Salud reiteró la importancia del aislamiento domiciliario con las medidas de prevención, de las personas que presenten cualquier cuadro respiratorio y seguir las medidas que se indiquen en la unidad de salud en la que se haya atendido. Así también como la importancia de no automedicarse.Hasta ahora se han estudiado 327 casos sospechosos de tener este padecimiento, 146 de ellos ya han sido negativos mediante la prueba de laboratorio específica, 155 se encuentran aún en investigación en 27 municipios que puede consultar en el mapa interactivo de la página de gobierno del estado: coronavirus.veracruz.gob.mx.

Hasta el momento se han confirmado que de los 155 pacientes sospechosos de tener la enfermedad 90 son femeninos y 65 masculinos, con edades entre 5 meses y 82 años; manejados en forma ambulatoria (142) con aislamiento en sus domicilios y las medidas preventivas, hasta conocer el resultado de laboratorio; (13) hospitalizados con las medidas de precaución conducentes.

Quedarse en casa es la mejor recomendación que se puede hacer en este momento de la pandemia y que de llevarla a cabo todos como sociedad lograremos bajar la curva y no saturar el sistema de salud para quienes más lo necesitan.

– No saludemos de mano.- Usemos el interior del codo cuando estornudamos o tosemos.- Lavemos nuestras manos continuamente y evitemos tocarnos la cara.- No realicemos fiestas ni pachangas con amigos en casa aprovechando que algunos no están trabajando o no tienen clases.- No organicemos ni asistamos a reuniones familiares.- No visitemos a amigos o familiares de otros municipios – Utilicemos el teléfono o celular para mantenernos en comunicación desde casa con amigos y familiares.- Quedémonos en casa si no es esencial salir.- Si salimos de compras por alimentos tratemos de no llevar compañía, mantengamos la sana distancia en las filas y evitemos aglomeraciones. – Si nos es posible, ordenemos en línea para hacer compras a domicilio a través de www.promover.veracruz.gob.mx La salud de todos también es nuestra responsabilidad.

