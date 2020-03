Sujetos desconocidos incendian humilde vivienda en Papantla

Papantla, Ver.- Tremenda sorpresa se llevó la señora Ashandi Guerrero Licona, cuando descubrió que su humilde vivienda ubicada en la colonia Lomas del Pedregal había sido incendiada por personas desconocidas, además le robaron cemento, láminas, vigas y una puerta, por lo que habrá de poner su denuncia ante las autoridades correspondientes para que den con los responsables y los castiguen.

Refiere la señora Ashandi Guerrero Licona, que ella tiene su casa en la colonia Lomas del Pedregal, ubicada en el Pozo 13, desde hace cuatro años llegó a ocupar este predio donde es posesionaria y jamás había tenido problema con sus vecinos, desconoce quién pudo ser el responsable de este acto.

Denunció que su vivienda fue consumida en un incendio, el cual presume fue provocado, además de que se robaron sus láminas, bultos de cemento, vigas y canceleria, “acudí el sábado a limpiar mi casa y el domingo iba a colocar las láminas y a poner el piso, pero cuando llegue, me tope con esta desagradable sorpresa y me quedé sin nada, por lo que habré de poner una denuncia ante las autoridades correspondientes” agregó.

Este terreno pertenece a PEMEX y fue invadido por un grupo de personas desde el 2016, desde ese entonces han buscado regularizarlo, pero únicamente les dan largas, en su momento el ex síndico Galdino Diego Pérez les otorgó la posesión pero no tienen los derechos cosa que los perjudica y por eso se están presentando esta serie situaciones que afectan a las familias de esa las recurso que no tiene un lugar donde vivir.

Este campo se encuentra en desuso por parte de Petróleos Mexicanos, por lo que las líneas de conducción que atraviesan por debajo de este terreno no representan un peligro para las familias, aunque carecen de los servicios básicos que no han sido introducidos al tratarse de un terreno invadido.