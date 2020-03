Familia Vázquez Bonilla niega imputaciones

Julio César Domínguez Canales

Director general del Diario Noreste

Presente:

Señor Julio César Domínguez Canales, me dirijo a usted respetuosa y pacíficamente para solicitarle mi derecho de réplica en torno a señalamientos falsos que causan agravios en el honor, vida privada e imagen de mi persona y la de mis hijos, los empresarios Juan Carlos y Miguel Ángel Vázquez Bonilla; vertidos en una publicación disponible el día de hoy domingo 22 de marzo de 2020, en la versión digital del medio de comunicación que tan atinadamente usted dirige, y que se leen en la liga: https://noreste.net/…/continua-sin-aparecer-albino-lara-ex…/

1.- En dicho texto, que no tiene autor, afirman que el vehículo propiedad del joven Albino Lara Ramos, secuestrado en días pasados, apareció en una de mis propiedades, cerca del “ejido La Soledad”, lo cual es completamente falso, pues no tengo propiedades en un ejido con ese nombre o cerca del mismo, siquiera. Le reitero que soy un hombre de trabajo, dedicado al cultivo del limón, y en mi región soy ampliamente conocido por mi labor; sabida es la ubicación y nombre de mis ranchos, y ninguno está en el citado ejido, por lo cual niego categóricamente tales afirmaciones que me atribuyen en ese escrito que no cumple los parámetros de nota periodística?

2.- Mi hijo Juan Carlos Vázquez Bonilla fue detenido ilegalmente el mes pasado en Guanajuato, sí, pero la misma Fiscalía General de la República (FGR), en la carpeta FED/GTO/LEON/000458/2020, del proceso penal 135/2020, dio el desistimiento penal sobre la acusación contra Juan Carlos Vázquez Bonilla, ya que se comprobó que todo fue un abuso de poder de los guardaespaldas del gobernador de ese estado, y las armas, tanto como las portaciones, los documentos y sus vehículos, fueron devueltos; ello consta en las imágenes que le anexo sacadas de dicha carpeta, sobre la audiencia final de dicho caso, en donde obra constancia de que Juan Carlos Vázquez Bonilla no portaba armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y que todos sus permisos estaban en regla por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En esa audiencia, de la mencionada carpeta, quedó constancia que el empresario no cuenta con antecedentes penales por dicha detención, esto fue dado a conocer por el mismo empresario el pasado 5 de marzo en el puerto de Veracruz en rueda de prensa, en la que además demostró que la otra ocasión en que fue detenido en Puebla, igualmente comprobó la legalidad de la portación de las armas, por lo cual, por si consulta ante las autoridades correspondientes, constatará que no hay antecedentes por dichos delitos.

3.- Juan Carlos Vázquez fue detenido ilegalmente en el fraccionamiento Alamedas de Alcázar, en Guanajuato, por elementos al servicio del gobernador, que vive en ese mismo lugar, no en “el bunker” de los delincuentes que cita la nota en comento. Una vez más, quien escribe esa nota desde el anonimato miente y abusa de su confianza y la de sus lectores, al ofrecerle hechos falsos y maliciosos, pues fue a mi hijo a quien le violaron sus garantías individuales.

Le comento que por estos hechos está en trámite una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato y las denuncias correspondientes.

4.- En el mismo escrito se afirma que Juan Carlos Vázquez es “señalado de ser autor material del crimen del teniente Mariano Pérez Rodríguez”, lo que representa un hecho que además de falso, lastima la dignidad de las personas inmersas en este drama y que se vieron afectadas por el crimen del teniente, pues es un señalamiento sin sustento, pues no se cita carpeta, testigo, expediente o juicio en donde se sostenga tal afirmación que incrimina al empresario Juan Carlos Vázquez, y que causa dolor y pesar en la familia del finado mando de la Marina.

El teniente Mariano Rodríguez y Raymundo Reyes Prior eran amigos nuestros, de muchos años, y estamos seguros que les dieron muerte por estorbar a los delincuentes que se esconden en el municipio de Sayula de Alemán y Acayucan bajo la tolerancia de las autoridades locales.

5.- Sobre los dichos contra mi hijo Miguel Ángel Vázquez Bonilla, le comento que él recibió sentencia absolutoria el pasado 26 de enero del 2017 por Magistrados de la Primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Para su conocimiento, le anexo dos ligas de un medio de comunicación digital de Acayucan el cual fue condenado a ofrecer una disculpa en desagravio de Miguel Ángel Vázquez Bonilla, precisamente, por haber publicado reiteradamente en sus contenidos señalamientos infundados como los que hoy se replican en Noreste.

http://presencianoticias.com/…/al-ciudadano-miguel-angel-v…/

http://presencianoticias.com/…/miguel-angel-vazquez-bonill…/

Finalmente, lamento que un servidor y mis hijos tengamos que responder a este tipo de escritos en un medio serio como es Noreste, pues, (lo deja patente la lectura del texto) están fundamentados en cadenas de la red social WhatsApp y Facebook que por lo regular son enviadas desde la clandestinidad por personas interesadas en generar desinformación, y manipular a los reporteros que colectan este tipo de informes sin someterlos al rigor periodístico que demandan los lectores de su prestigiado periódico.

Somos gente de trabajo, luchamos por nuestros ideales y por nuestra gente, nos cuidamos por que han sido muchas las amenazas que hemos recibido de la delincuencia precisamente porque no aceptamos vivir pisoteados por quienes quisieran vernos huyendo de nuestra tierra, en la tumba o pagando una cuota mensual por poder trabajar.

Dicho lo anterior, amparado en las leyes de los Estados Unidos Mexicanos que así lo garantizan, le solicito publicar mi réplica con el mismo espacio y magnitud que la nota citada.

Le envío un cordial saludo y lo felicito por seguir contribuyendo a la sociedad con su medio de comunicación tan indispensable, como lo es Noreste.net.

Erasmo Vázquez González

A 22 de marzo de 2020

San Juan Evangelista, Veracruz