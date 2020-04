Médicos se manifiestan por falta de equipo de protección alrededor de por lo menos en 5 estados la república mexicana.

Reclamaron que ellos han tenido que comprar su propio equipo para protegerse del covid-19 dentro del nosocomio.

Fue en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Pediatría no. 48 ubicada en el bulevar insurgentes, en León donde un grupo de profesional de la salud no mayor a 60 personas, exigieron a la autoridad la carencia en insumos.

Trabajadores del IMSS hicieron un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor debido a la alza en los precios de los artículos que ocupan.

“Cuál es el problema que los materiales no son los adecuados que nos proporcionan aquí existen materiales pero no son los adecuados no son los correspondientes. Las medidas que se están tomando para atender a los pacientes que son 1 positivos no son medidas adecuadas como para poder proteger a todos los compañeros a los pacientes” informó Raúl .

“Hay un paciente que está siendo investigado, puede ser positivo o negativo, pero está incluso alrededor de los demás pacientes que todos son negativos, entonces ponemos en riesgo si no hacemos un sistema que para que podamos tratar a estos pacientes en el cual debemos hacerlo lo correcto” dijo Raúl en entrevista con diversos medios que acudieron al lugar de la manifestación.

Con información de la revista Milenio.

