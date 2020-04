Hospitales privados deben priorizar enfermos de coronavirus, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este jueves realizó un llamado a los dueños y directivos de hospitales privados para que brinden la atención prioritaria a aquellos pacientes que requieran el tratamiento contra Covid-19.

De igual manera el mandatario federal dijo que no se pueden ocultar las cifras de contagiados y fallecidos en los hospitales privados.

López Obrador indicó “es importante que debemos prioridad no sólo en hospitales públicos también en hospitales privados”. “Es un llamado respetuoso a dueños y directivos de hospitales privados a que sus espacios sus camas sus ventiladores disponibles los utilizan para los que de verdad necesita en el tratamiento”.

“No se podría ocultar el número de infectados o de fallecidos lo que no nos ven con buenos ojos hacia la desconfianza de que estábamos ocultando casos de fallecimiento se ha portado muy mal han actuado con mucha travesura”, señaló Andrés Manuel López Obrador.

El presidente aseguró que se está informando los alcances de los contagios por coronavirus en México. Asimismo indicó que el Gobierno tiene la capacidad de atención para la emergencia sanitaria, sin embargo, el sector privado representa un porcentaje importante con el cual se puede contribuir en esta crisis.

“No es nada más la capacidad de atención que tiene el sector público. Nos estamos preparando para que el sector público sea capaz Pero hay una reserva de los hospitales privados pueden cubrir el 20.25% de la demanda”.

López Obrador mencionó que las personas mayores son un sector muy vulnerable para contraer el virus por lo cual pidió que se les proporcione lo necesario y aquellas personas que cuentan con los recursos económicos para realizarse una prueba no debes no deben aplicar la si no es necesario.

” Si va un joven de 20 años que está infectado pero como tiene para pagar pues ocupa yo quiero estar aquí y si llega un adulto mayor o una gente con diabetes, hipertensión, y esta infectado, pues ese tiene más necesidad; o sea que no sea el dinero lo que determina a quién atender en un hospital privado”, expresó.