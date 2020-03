Elba Esther Gordillo es operada de emergencia

Elba Esther es operada de emergencia, la exlíderesa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue operada de emergencia al amanecer.

La noticia sobre la operación de Elba Esther Gordillo Morales trascendió el lunes.

De acuerdo con integrantes de su primer círculo de colaboradores, la exlíderesa fue ingresada al Hospital Ángeles del Pedregal debido a un fuerte dolor abdominal.

De igual manera Elba Esther a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que se encuentra estable después de una intervención quirúrgica.

“Buenas noches, agradezco las muestras de cariño y preocupación de las personas que han estado al pendiente de mi salud. Me encuentro estable de una intervención quirúrgica menor que me tomo por sorpresa. Me recupero satisfactoriamente” apuntó la exlíderesa del Sindicato de la SNTE.

Elba Esther Gordillo es operada lo dio a conocer en sus redes sociales

Personal médico le realizaron una operación para atender una obstrucción en el intestino, la maestra se encuentra bien y en recuperación.

De igual manera Gordillo Morales agradeció las muestras de cariño y preocupación que han mostrado por su estado de salud.