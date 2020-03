Primer ministro del Reino Unido, tiene coronavirus

Primer ministro del Reino Unido, informó este viernes que tiene coronavirus. De esta manera, se convierte en el primer mandatario europeo en contraer COVID-19.

“En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy autoaislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, twitteo Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido.

Agregó, “Desarrollé síntomas leves de coronavirus: temperatura y una tos persistente. Por consejo del jefe médico, hice una prueba que dio positivo. Estoy trabajando desde casa, auto aislado, que es lo correcto. Pero sepan que gracias a la tecnología puedo seguir comunicándome con todo mi equipo para liderar la lucha nacional contra el coronavirus”.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020