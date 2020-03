No te cubras si no

estás enfermo: OMS, la recomendación de especialistas es no usar máscaras faciales a menos que se esté enfermo o se cuide a alguien infectado por el virus.

Contrario a lo que los ciudadanos piensan, los especialistas recomiendan no usar mascaras faciales ni cobre bocas a menos que estemos enfermos o bien, que estemos al cuidado de algún infectado por el Coronavirus.

Directivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaron que “no existe evidencia específica que sugiera que el uso de máscaras por parte de la población en masa tiene algún beneficio potencial. De hecho, hay alguna evidencia que sugiere lo contrario en el uso indebido de una máscara”, expresó Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS.

En Ginebra, Suiza, reunido con periodistas Mike Ryan sostuvo que además existe “una escasez mundial masiva” de mascaras faciales y precisó que hoy día quienes son altamente propensos a contraer el virus, son los médicos y enfermeras de primera línea y ellos sí deben protegerse, aunque resulta “horrible·” que no haya mascaras ni siquiera para ellos.

La especialista en enfermedades infecciosas María Van Kerkhove, por su parte refirió que es importante que “prioricemos el uso de máscaras para quienes más lo necesitan”, que serían los trabajadores de atención médica de primera línea, no te cubras si no estás enfermo.

A través de los medios de comunicación reunidos en a conferencia de prensa, la doctora remarcó que “no recomendamos el uso de máscaras a menos que estés enfermo y como medida para prevenir la propagación si lo estás”.

Van Kerkhove abundó en sus comentarios que “las máscaras que recomendamos son para las personas que están en casa y que están enfermas y para las personas que cuidan a las personas que están en casa enfermas”.

De hecho, cabe comentar que desde la semana pasada, funcionarios de la Organización Mundial de Salud reconocieron que a nivel mundial existe una “escasez significativa” de suministros médicos, incluidos equipos de protección personal, o EPP, para los galenos y enfermera(o)s.

“El mundo enfrenta una escasez significativa de EPP para nuestros trabajadores de primera línea, incluidas máscaras, guantes, batas y caretas, y proteger a nuestros trabajadores de la salud debe ser la máxima prioridad para el uso de este EPP”, coincidieron en señalar ambos declarantes.

Así que, no te cubras si no estás enfermo: OMS.