Estados Unidos será epicentro del coronavirus, advierte la OMS

Estados Unidos será epicentro del coronavirus, así lo advierte la Organización Mundial de la Salud.

Margaret Harris, portavos del organizmo internacional, advirtió que hubo una “aceleración muy grande” en las infecciones en los Estados Unidos, en una conferencia de prensa desde Ginebra.

hasta el momento los Estados Unidos registran 46,845 casos por lo que desde este domingo, se ha convertido en la tercera nación con más personas infectadas de COVID-19, superando a España, Alemania y Corea del Sur.

La Organización Mundial de la Salud fija su postura de que Estados Unidos será epicentro del coronavirus, luego de que el presidente Trump impulsara la idea de relajar las medidas que combaten la disperción de la pandemia, a causa de la crisis económica que podría enfrentar su país, cabe destacar que el posicionamiento está siendo apoyado por diversos políticos y economistas conservadores.

Durante la mañana, el presidente Donald Trump señaló de nueva cuenta, la necesidad de volver a los trabajos, y desestimó los riesgos afirmando que la gente se va a cuidar.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020