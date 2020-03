Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro por narcotráfico, autoridades federales de Washington, Nueva York y Florida acusará formalmente este jueves al presidente de Venezuela por tráfico de drogas y otros crímenes originados de esta actividad ilícita tras una investigación contra el presidente de Venezuela.

El Gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares como recompensa a quien proporcione información que lleve al arresto de Nicolás Maduro; también ofrecen la cantidad de 10 millones de dólares por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; quien es considerado uno de los hombres más fuertes del chavismo.

Mike Pompeo, Secretario de Estado informó que se anunciaron estas recompensas para llevar ante la ley a estos exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro.

A través de un mensaje por Twitter el Secretario indicó:

“La gente de #Venezuela merecen un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades de las personas”, escribió en Twitter.

Será a través de una transmisión en vivo que el departamento de Justicia y División Criminal de Estados unidos en Washington y por las máximas autoridades de Miami y Nueva York darán a conocer los cargos con precisión.

Asimismo, habrá acusaciones en contra de más funcionarios que supuestamente han capitalizado al grupo guerrillero colombiano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

The New York Times, apuntó que se prevé que Estados Unidos tomará acciones en contra de Venezuela por narcoterrorismo e importación de narcóticos a territorio norteamericano.

Watch Live at 11:00 am Eastern: Attorney General Barr and Justice Department officials to announce significant law enforcement actions relating to international narco-terrorism. @SDNYnews @SDFLnews https://t.co/LM1Xsufnzf

— Justice Department (@TheJusticeDept) March 26, 2020