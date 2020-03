Estable, mujer que recibe tratamiento francés con hidroxicloroquina (por cierto, agotada en México)

En Argentina inicia tratamiento con hidroxicloroquina en el hospital Posadas, que administró a una mujer infectada con coronavirus; este tratamiento es propuesta del infectólogo francés Didier Raoult. Ella es la primera persona en recibirlo, el cual se ha calificado como eficaz para combatir la enfermedad Covid-19.

El medicamento se llama hidroxicloroquina, y fue ya aplicada a Alejandra, de 53 años, quien permanece hospitalizada con altibajos en su recuperación. Ella es una paciente con diabetes, sin embargo, se reporta estable.

La paciente es esposa de Fabián Rodríguez, secretario de Hacienda de San Pedro, en Argentina. El funcionario también estuvo infectado, pero se recuperó. Rodríguez estuvo internado durante quince días en el Hospital Houssay de Vicente López, tras dar positivo en la prueba que le realizaron al presentar diversos síntomas.

Sobre el medicamento: “La hidroxicloroquina es un viejísimo antipalúdico que se usa contra la malaria, contra algunas patologías como el lupus, que tiene capacidad antiinflamatoria. Es una antigua droga que, se dice, tendría algún efecto positivo. Algunos lo dicen con más énfasis, otros no. No puedo hacer un juicio de valor. Pero no podemos dejar de probar nada”, manifestó el ministro Salud de la Nación, Ginés González García.

Este antipalúdico es de bajo costo y se usa desde 1944 contra la malaria, un parásito que es transmitido por un mosquito. También es conocido por varios nombres comerciales según los países y fabricantes, como Nivaquine y Resochin.

El infectólogo francés Didier Raoult defendió el tratamiento del coronavirus con cloroquina. El Instituto Mediterráneo de Infección en el Hospital Universitario (IHU) de Marsella aseguró que había eliminado los síntomas del 75% de los 24 pacientes en los se probó. Así, el director del Instituto Mediterráneo de Infección en el Hospital Universitario (IHU) de Marsella anunció en un video el “final de partida” contra el virus: la cloroquina.

En el estudio que se lleva acabo se han reportado los siguientes resultados: la instancia administró 600 miligramos de hidroxycloroquina diarios por seis días a pacientes con diagnóstico positivo para Covid-19, midiendo su carga viral después de cada jornada. Algunos recibieron también azitromicina.

Los 20 pacientes tratados mostraron una reducción significativa de la carga viral en comparación con que los 16 del grupo de control que no recibió medicamentos y mostraron también mucho menos tiempo como portadores que los indicados en la literatura. Señalan que agregar azitromicina fue más eficiente en la eliminación del virus.

Pero de los 16 pacientes del grupo de control que no recibió medicamentos, dos dieron negativo al coronavirus al final de los seis días. Ambos estaban antes asintomáticos. De los 14 que recibieron hidroxicloroquina, siete dieron negativo al virus y dos dieron con menor carga viral, pero cinco tuvieron igual o mayor carga. Y finalmente, los seis que recibieron ambos medicamentos dieron negativo al sexto día.