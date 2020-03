Embajador Landau pide a Calderón no meterse en política de E.U.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau pidió al ex – mandatario Felipe Calderón Hinojosa no meterse en la política doméstica de otro país, luego de que el político michoacano publicó en redes sociales un fragmento del discurso del ex vicepresidente estadounidense y uno de los candidatos a la presidencia de este país, Joe Biden.

En el tuit de Calderón se lee: “En tiempos de crisis, un presidente debe calmar y confortar, mostrar el camino con mano firme, y proveer un faro de esperanza al pueblo americano. Donald Trump es incapaz de hacer eso.

Este mensaje provocó una respuesta inmediata del embajador Landau que dice: “En tiempos de crisis, un expresidente no tiene porque meterse en la política doméstica de otro país. Ahora más que nunca nos toca trabajar juntos. No politicemos a TODO por gracias a Dios”, agrega.

El expresidente mexicano ha estado muy activo en redes sociales y ha sido muy crítico con la estrategia sanitaria que aplica el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respecto a las medidas aplicadas contra el coronavirus en el país, pero en esta ocasión Calderón Hinojosa replicó las frases del demócrata en Twitter, que no agradó a la Embajada de Estados Unidos en México.

El diplomático no ha emitido un nuevo mensaje con relación al tuit del exmandatario, pero agradeció a los trabajadores de agricultura, ganadería y pesca que siguen laborando para que no falten los alimentos, y en particular destacó “sobre todo a los MEXICANOS que trabajan en el sector agrícola de mi país. La crisis destaca a aquellos cuya labor es indispensable al bienestar”.

