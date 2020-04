Cadáveres del coronavirus en calles de Ecuador

Cádaveres del coronavirus en calles de Ecuador. La situación en Ecuador se ha dado a conocer a través de Twitter, en donde la comunidad usuaria ha compartido imágenes e información relativa al caso.

En Guayaquil, Ecuador por la pandemia del Coronavirus, al igual que China, la gente muere en sus casas y otros cuantos quedan sin vida en las calles.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri denunció que los cuerpos de las personas se están acumulando y que en las morgues hay pilas de personas embolsadas y fallecidas.

En una entrevista con la cadena NTN24, denunció la grave situación que se vive en su ciudad, que concentra el 75 por ciento de los casos de COVID-19 registrados en Ecuador. Por eso pidió al Gobierno que recoja los cadáveres.

También podría interesarte: Bélgica pide dejen morir a ancianos con Coronavirus

Ecuador ha reconocido que presenta dificultad para recoger los cuerpos de los muertos, ya sea en sus hogares o en las calles, debido al toque de queda.

La agencia Reuters dio cuenta de dos casos puntuales: el cadáver de un hombre en una banqueta debajo de una sábana cerca de una zona turística en el centro de Guayaquil y la muerte de un señor mientras hacía cola para hacer compras.

Alguno ejemplos de publicaciones son:

“#Ecuador En Guayaquil, usuarios en redes sociales denuncian que los cadáveres de pacientes fallecidos los dejan hasta dos días en las calles porque no hay transportes disponibles para retirarlos. Los sistemas sanitarios están colapsados producto de la crisis del covid-19.”

“Sobraron camionetas para tomarse el aeropuerto pero no hay una sola para recoger cadáveres. En Guayaquil ya sabemos q NO van a darnos atención médica, ya sabemos q NO son capaces de garantizar la vida pero al menos, POR FAVOR, recojan a los muertos!!”