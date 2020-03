Vocalista de Rammstein no tiene Coronavirus, Till Lindemann, líder de la banda alemana de metal industrial, estuvo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Berlín, al parecer delicado de un padecimiento de las vias respiratorias, todo parecía indicar que estba infectado de COVID-19.

El periodico alemán Bild, ha indicado que inicialmente el músico no había desarrollado los síntomas del coronavirus , no obstante, pruebas posteriores indicaron un resultado positivo al peligroso virus.

Por otra parte, hoy 27 de marzo la banda ha hecho declaraciones que contradicen lo publicado en la prensa alemana, ya que aseguran que el cantante, no solo se encuentra mejor si no que además señalan que NO padece Coronavirus.

Vocalista de Rammstein NO tiene Coronavirus confirma la banda

“Till pasó una noche en cuidados intensivos y hoy lo trasladan a otra estación porque está mejorando. La prueba del COVID-19 fue NEGATIVA”

El artista arribó al hospital con sintomas tipicamente asociados con el Covid-19 como fiebre, y un cuadro de neumonía, esto lo llevó directamente a cuidados intensivos para ser puesto en cuarentena.

De acuerdo con los propios integrantes de Rammstein, la salud del cantante está mejorando y su vida no se encuentra en peligro.

No hace mucho, la agrupación alemana, ocupo los titulares a causa de que dos de sus integrantes, uno de ellos el propio Lindemann, apareció en un escenario en Moscú, cantando adentro de una burbuja de plastico, lo que llevo a los fanaticos y medios de comunicación, a especular que se trataba de una medida de prevención, en contra de la pandemia.

Muchas personas criticaron esta medida, mientras que otros otros aseguraron que se trataba de una acción importante para cuidarse; la realidad es que la burbuja forma parte del show de la banda desde su concierto en Hannover, Alemania, a principios de febrero de este año.

La banda decidió no cancelar su gira y continuó de tour por Rusia deleitando a sus fanáticos, sin importarles que el mundo se encuentre en medio de una de las crisis más difíciles y preocupantes de la historia reciente.