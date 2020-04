Victoria Ruffo, en aislamiento: José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo está en aislamiento, narró José Eduardo, su hijo, tras darse a conocer que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio positivo a la prueba de coronavirus.

José Eduardo Derbez habló de la manera en que su mamá hace frente a esta situación, así como de las medidas que tomaron para evitar cualquier tipo de riesgo.

El hijo de Eugenio Derbez reveló que tiene contacto con el político de 57 años, y reconoció las dificultades derivadas de este virus que continúa propagándose en México y el mundo.

José Eduardo compartió detalles de la dinámica que ha establecido con su madre y despejó dudas relacionadas con su estado de salud. En entrevista telefónica con De Primera Mano declaró: Mi mamá está increíble, desde que empezó todo esto mi mamá se aisló y decidimos optar por cada quien en un lugar diferente”.

El actor de 27 años reiteró que su madre se encuentra bien, así como sus hermanos, Vicky y Anuar, a quienes se les aplicó la prueba luego de que el mandatario diera positivo.

“Mi mamá no convivió con él en todos estos días, él estuvo en Pachuca, en Hidalgo, todo este tiempo. Tengo entendido que mis hermanos estaban con él, ya se les hizo la prueba y salió negativo”, respondió.

Por lo pronto, el también comediante se mantiene en contacto con sus seres queridos tomando sus debidas precauciones. No ha dejado pasar la oportunidad de hablar con Omar Fayad, para quien no ha sido nada sencillo enfrentar los padecimientos derivados del contagio.

“Omar está saliendo adelante, sí tuvo temperaturas de hasta 41 centigrados y sí la sufrió bastante, me comentó que no fue algo nada fácil, que no está nada sencillo, está en su casa aislado”, agregó para finalizar la interesante entrevista con el medio de comunicación.