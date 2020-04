Pepillo Origel, acosador: periodista de espectáculos

Pepillo Origel es calificado como acosador por parte de un periodista, quien lo acusa de dañarlo psicológicamente. Gabriel Cuevas menciona que Juan José siempre ha dicho que Cuevas grabó la conversación en que se escucha que Origel habló mal de Flor Rubio.

A través de su canal de YouTube, Gabriel Cuevas, quien participa en el programa Fórmula Espectacular con Flor Rubio, habla en contra de Pepillo Origel y le pide que deje de difamarlo.

Cuevas exige a Origel que compruebe que él fue quien lo grabó cuando habló mal de Flor Rubio, en una reunión privada que tuvo lugar en Acapulco en 2016.

“Pepillo, te quiero retar que compruebes, con hechos, que yo fui esa persona, la que te jodi* la imagen y cuando eso suceda me retiro de este medio y te dejo que me escupas en la cara”.

Cuevas hizo público que ha sido víctima de mentiras, daño moral y acoso por parte de Origel y que ya no puede más con esta situación que lo ha perjudicado profesionalmente, personalmente y psicológicamente.

“Desde hace cuatro años me han tachado de mentiroso, desleal y traicionero por haber grabado una conversación de Juan José Origel donde ‘difamo’ a Flor Rubio”.

“Traicionero, muerto de hambre, culer*, put*, joto, desleal, es lo que has logrado con tu campaña de desprestigio, de amarillismo, con tu campaña de mentira, Juan José Origel”.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, Cuevas asegura que él no grabó nada acerca de la conversación en la que Origel habla mal de Flor Rubio.

Y también manifiesta que Pepillo Origel ha sido el causante de que le cierren las puertas en muchos lugares de trabajo, entre ellos el programa Suelta la sopa y el Diario Basta.

“¿Recuerdas cuando le marcaste a Fabián Lavalle diciéndole que ya no estuviera yo en La Cuchara?. Gracias Pepillo, porque por tu amistad, Magda Rodríguez me dijo que no en Hoy.”