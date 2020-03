Ofrece guitarrista de Queen clases online

A través de su cuenta de Instagram, Brian May, el guitarrista de Queen, ofrece clases online para aprender sus trucos en la ejecución de canciones como Bohemian Rhapsody.

Así es como el renombrado músico hace su aportación para que la cuarentena se vuelva un poco llevadera y de provecho. Ha mostrado cómo hacer distintos riffs y solos, detallando desde le acomodo de los cables y pedales hasta todo tipo de dispositivos para sonar lo más fiel a las canciones de la famosa banda.

Así, sus comunidad seguidora de redes sociales virtuales ha logrado tocar fragmentos de clásicos de grupo como Bohemian Rhapsody, Killer queen, o Keep yourself alive, mensajes para estos momentos de pandemia.

“Desde mi sala en casa. ¿Dónde más? Parece que tengo todos los medios para entretenerlos … así que quizás esta sea la manera de interpretar micro conciertos … ¿Suena como un buen plan?», dijo como introducción May, que también ha mandado un mensaje de apoyo a todos los afectados por la pandemia: «Mi corazón llega a aquellos que ya sufren directamente los efectos del coronavirus. Nuestros amigos españoles están ahora en el fragor de la batalla, como pronto lo estaremos en Gran Bretaña, salvo un milagro…”

Síguelo en @brianmayforreal

Brian Harold May (Hampton, Londres, Inglaterra; 19 de julio de 1947) es un músico, compositor, activista y astrofísico británico. Es conocido por ser guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones teclista de la banda británica Queen.

Compuso muchos de los temas de Queen, como Now I’m Here, We Will Rock You, Fat Bottomed Girls, Save Me, Flash, Hammer to Fall, Who Wants to Live Forever, I Want It All, The Show Must Go On, Headlong, Too Much Love Will Kill You o No-One but You (Only the Good Die Young).