Odalys Ramírez se hace prueba de coronavirus

Odalys Ramírez, la conductora de Televisa, acudió de emergencia al médico tras presentar síntomas relacionados al coronavirus Covid-19 y está en espera de los resultados de la prueba que se le realizó para confirmar o descartar la enfermedad.

La conductora de Cuéntamelo Ya! compartió en sus historias de Instagram unos videos en donde aparece en una institución médica y explica que el neumólogo la envió a realizarse la prueba por los antecedentes que tiene.

“Bueno aquí estamos por órdenes del neumólogo, me acaban de hacer la prueba del coronavirus, luego me harán una tomografía de torax para descartar un daño en los pulmones, esperemos que no sea positiva, pero si sí sale positiva, prefiero saberlo con tiempo para tomar las medidas necesarias”, dijo.