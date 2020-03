Muere de coronavirus la madre de MIguel Bosé

Lucia Bosé, actríz italiana falleció este lunes 23 de marzo en Segovia en segovia españa a los 89 años de edad. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia se encontraba delicada de salud a causa de una neumonía, enfermedad recurrente en ella.

El cantante y actor Miguel Bosé, hijo mayor de la actríz también ha confirmado la noticia a través sus redes sociales con una fotografía y el mensaje:

See Also

La artista de origen italiano contrajo matrimonio en 1955 con el torero Luis Miguel Dominguín, unos meses antes, se habían casado en Las Vegas (EE UU) para eludir las estrictas normas que imperaban entonces en España a causa del regimen franquista.

“Mandé un telegrama a mi madre desde América: ‘Me he casado’ y ella me respondió: ‘Me he enterado por la prensa, ¿estás loca?”