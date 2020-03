Justice League Dark: Apotik War Será el final para la continuidad de la Liga de la Justicia

Justice League Dark: Será el final inal para la continuidad de la Liga de la Justicia.

La película de Justice League: The Flashpoint Paradox en 2013 se ha convertido enn todo un referente en lo que a las películas animadas de DC Comics, a su vez ha logrado crear un ambiente para una especie de universo, muy parecido al de los comics de New 52 de DC Comics.

Los promocionales de la nueva película de Justice League Dark: Apokolips War han dejado en claro que será la película más brutal del universo animado, culminando con la historia que se ha desarrollado a través de las diversas películas animadas de los cómics de DC.

DC Comics continuará realizando películas pero un tanto diferentes, siguiendo la línea de Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teen Titans Go! vs. Teen Titans y Superman: Red Son, que se presentaron fuera de la continuidad del resto de las producciones, o bien Warner Brothers Animation podría dar pie a un nuevo universo cohesionado.

Aunque no se ha confirmado nada, ya se ha estrenado en formato digital “Superman: Red son”.

La película de Justice League Dark: Apokolips War se estrenará en formato digital el 5 de mayo.

Con información de la revista El imparcial.

