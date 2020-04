Acusan a youtuber Mario Bautista de abuso de menores

Acusan al youtuber Mario Bautista de abuso de menores en una revista de espectáculos mexicana. Horas después de la publicación, el youtuber y cantante Mario Bautista respondió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter y aprovechó para advertir que podría tomar acciones legales contra la revista que publicó la historia.

“Me da mucha tristeza que alguien pueda hacer acusaciones tan delicadas hacia mi persona con la intención de obtener un beneficio económico a costa de dañar mi imagen y carrera”, indicó al inicio de su mensaje, que en su cuenta de Twitter apareció como “comunicado oficial”.

“Por supuesto, no lo tomaré a la ligera. Mi equipo está analizando cuáles son las medidas más apropiadas, incluido el tomar acciones legales por difamación contra el medio amarillista que publicó esto y que se caracteriza por publicar información falsa”, añadió. La revista TV Notas publicó en su número de esta semana el relato de cuatro jóvenes originarias de Guadalajara, quienes aseguraron haber sido víctimas de abuso en una fiesta del youtuber.

Según las declaraciones, Mario conoció a una de las jóvenes en un antro y la invitó a su casa en Acapulco para la grabación de un video. La adolescente invitó a su vez a tres amigas más y Bautista les envió, a través de su asistente, los boletos para que viajaran a Ciudad de México y de ahí su chofer las trasladara a Acapulco.

Así ocurrió el recorrido, pero al llegar al puerto se dieron cuenta que no había grabación de video sino una fiesta, en la que les ofrecieron drogas y alcohol.

El relato tomó se veridad cuando una de las chicas dijo que, alcoholizada, subió a cambiarse los zapatos de tacón y en ese momento el cantante le pidió que le hiciera sexo oral. “Tuve que hacerle un oral… me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí…”, señaló. Otras chicas comentaron que Mario les propuso hacer un trío, pero como no aceptaron las ignoró. A la mañana siguiente una de ellas despertó sin ropa y no sabe si tuvo alguna relación sexual con el hombre que estaba al lado, pues no lo recuerda.

Pese a las declaraciones de las adolescentes, muchas fans del joven influencer salieron en redes sociales a defenderlo aún sin conocerlo más que por lo que comparte en redes sociales.