Abril llega con nuevos estrenos a Netflix

Una de las recomendaciones como medida de salubridad para evitar el contagio es aliarnos y quedarnos en casa, que mejor que sea con alguna o algunas plataformas de streaming y sus novedades.

Para el mes de abril, Netflix tendrá nuevas películas y series en su catálogo como la nueva temporada de ‘La casa de papel’ y ‘La casa de las flores’. Aquí te mostramos todos los estrenos.

La Casa de las Flores – Temporada 3 – 23 de abril

La afamada serie mexicana creada por Manolo Caro regresará hacia finales del mes de abril con más de las aventuras de la peculiar familia De la Mora.

After Life: Más Allá De Mi Mujer – Temporada 2 – 24 de abril

La vida continua nos guste o no y para vengarnos bien podemos hacerle la vida miserable a los demás. En esta línea transita la serie de Rick Gervais que durante este mes presentará su segunda temporada.

Nailed it! – Temporada 4 – 1 de abril

La curiosa serie de panaderos mediocres pero divertidos estrenará su cuarta temporada.

La Casa de Papel – Temporada 4 – de Abril

Para terminar de liarla pardísima, el Profesor y compañía se enfrentan al reto más complicado de su complicada vida.

The Midnight Gospel – 20 de abril

Se trata de la serie para adultos de Pendleton Ward, el creador de la mítica Hora de Aventuras.

El Ingrediente Secreto: Cannabis – 20 de abril

Un nuevo concurso entre chefs de alta cocina de cannabis llegará a Netflix. La sorprendente gastronomía con el plus de esta planta de poder estará a la orden del día en este título.

The Last Kingdom – Temporada 4 – 26 de abril

Esta famosa serie británica estrenará su cuarta temporada en la plataforma de Netflix. Se trata de la adaptación televisiva de The Saxon Stories, la serie de novelas escritas por Bernard Cornwell.

Never Have I Ever – 27 de abril

Netflix presenta esta serie como una comedia sobre una adolescente indio-estadounidense que navega precisamente en las aguas profundas de esa etapa y pide ayuda a sus dioses.

A tres metros sobre el cielo – 29 de abril

Serie italiana inspirada en la obra de Federico Moccia. En inglés se le tituló Summertime, aunque en español la conoceremos como A tres metros sobre el cielo, en ella conoceremos la historia de un amor de verano entre dos chicos.

Películas

Sergio – 17 de abril

Coffee & Kareem – 3 de abril

La tierra y la sangre – 17 de abril

Extraction – 24 de abril

Pompoko’: 1 abril

Susurros del corazón – 1 abril

El castillo ambulante – 1 abril

El secreto de la sirenita – 1 abril

La colina de las amapolas – 1 abril

El viento se levanta – 1 abirl

El recuerdo de Marnie – 1 abril

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll – 2 abril

Tigertail – 10 abril

The Victim’s Game – 30 abril

Documentales

How To Fix a Drug Scandal – 1 de abril

Sunderland Til I Die’ T2 – 1 abril

The Innocence Files – 15 abril

