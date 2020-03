Seleccionado de Bélgica, hospitalizado por coronavirus

El internacional belga Marouane Fellaini, quien milita en el Shandong Luneng Taishan de la Superliga china, se encuentra ingresado en un hospital de Jinan (China) tras dar positivo por coronavirus.

El centrocampista, exfutbolista del Everton (2008-14) y del Manchester United (2014-18), se convierte así en el primer jugador de la liga asiática en desvelar que está contagiado por Covid-19.

Fellaini, de 32 años, fue sometido el viernes a la prueba, que dio positivo, y desde el momento de conocer el resultado del test se encuentra ingresado en la unidad de enfermedades infecciosas de un hospital de la localidad de Jinan.

Los jugadores de la Superliga china habían regresado a sus países de origen a finales de 2019, tras comenzar el brote de coronavirus en China, pero estos últimos días empezaban a regresar al país, pasando antes una cuarentena de 14 días.

Su club, el Shandong Luneng Taishan, aseguró que haría “todo lo posible” para proteger a todos sus jugadores, al mismo tiempo que ayuda “al tratamiento y la rehabilitación” de Fellaini. “Le deseamos una pronta recuperación”, señaló la entidad.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w

— Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020