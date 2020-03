Please select a featured image for your post

Salvador Muñoz Los Políticos ¿Cómo les vas con el #QuedateEnCasa? Hay quienes se tomaron muy en serio eso del “¡abrácense!” y lo de los “Detente” acá por el barrio. Son dos tipos de temerarios: los enamorados y los viejitos valientes. Así, mientras saco a defecar a Nina y Lucky, veo a los novios prodigándose caricias y por ahí, a una señora, arrastrando sus 60 y un carrito de despensa; y por allá la vecina, de esa misma rodada, regresando de la tienda… también, muy temprano, a pesar de ser domingo, van aquellos al trabajo… ¿qué trabajo? ¡Sepa! Pero enfrente de la casa oigo al albañil que en el tercer piso labora sobre la ventana del baño… y sí, en domingo… la necesidad tampoco respeta a la Cuarentena. La Mujer es seguro que tenga casi la misma “fuerza moral” que “Ya Saben Quién” y libre este trance que atraviesa el mundo con banderas desplegadas, pero si hay algo que le afecta, es la gente irresponsable… fue a las compras para la despensa de sus abuelos… fue sola… y le sorprendía encontrarse a familias, padres e hijos, como si fuera un día normal en el “chopin”… le “reemputa” (tienen que verla y oírla para entender la expresión) que mis vecinos acaricien a Nina y Lucky en estas circunstancias… ¡Vamos! ¡Hasta se encabrona porque salgo en camisa sin mangas! ¿Qué tal si estornudo y me escupo todo el brazo? Puede que el Coronavirus no le haga nada, pero los corajes sí. De esta fase del #QuedateEnCasa nos dio tiempo de ver el sábado ¡dos películas seguidas! lo que tenía mucho rato que no hacíamos. Una de ellas fue “Las chicas perdidas”, que toca el tema del asesino serial de Long Island pero visto desde un ángulo muy diferente: No del feminicida, no de los policías, sino desde la óptica de la madre de una de las víctimas. La otra fue “El Sustituto”, película de mediados de los 90 con Tom Berenger, que es una mezcla de “Al Maestro con Cariño” de mis principios de 70, y la de “El Rector” de los mediados 80, con James Belushi… pues bien, en la de Berenger, una frase del director mafioso de la Prepa donde se desarrollan los hechos, acompañada de un golpe con su puño a una tabla que parte en dos, nos recordó a Morena: “Poder adquirido, poder ejercido”. ¡Cómo hemos hablado de la “salida” de los dos comisionados que quedaban en el IVAI! Ah, porque eso sí, creo que un 80 por ciento de nuestras conversaciones giran en torno a la política… Imaginen… ahora que ella termine de escribir y yo igual, iremos de nuevo a la sala y a escoger otra película… ¿Y cómo será el #QuedateEnCasa de nuestros políticos? * En el caso de Zenyazen, si su esposa le insiste en el volver a participar por un puesto de Comisionada en el IVAI, lo prudente sería que le dijera #QuedateEnCasa… * En el caso de Roberto Ramos Alor, titular de Salud en Veracruz, parece que tuvo una confusión y entendió #QuedateEnBata… * ¿Y con Tarzan Boy sería #QuedateEnTanga? * En el caso de Elio Hernández no creemos que le estén aplicando el #QuedateEnCasa sino el #QuedateConTusPartidosDeFutbol… * Eleazar Guerrero quizás sería #QuedateConEl20PorCiento o #QuedateConLasUnidadesAdministrativas * Rodrigo García Escalante podría aplicar la de #QuedateEnMorena * En el caso de Eric Cisneros Burgos, el secretario de Gobierno, los malquerientes le aplicarían el #QuedateConTodo * Bueno, en el caso de Cuitláhuac me imagino que ya no tiene chiste para sus papás el #QuedateEnCasa… [email protected] Está es opinión personal del columnista Previous Article Xalapa como pueblo fantasma Next Article Viene lo peor