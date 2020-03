Los otros datos del Coronavirus 19

El mercado bursátil chino no se colapsó por la pandemia

Los países aliados prácticamente no han sufrido por el virus

Ya vuelven a la producción en masa mientras otros paran

Por Miguel Ángel Cristiani González

Resultan interesantes algunas observaciones que sobre el bombardeo informativo de que estamos siendo objeto, nos hizo llegar -ya saben quién- el filósofo de mi pueblo. Pancho López que a su vez le compartieron por las benditas redes sociales.

No son los datos que a diario, mañana, tarde y noche en todos los noticieros nos están atemorizando con el número de contaminados, el número de muertos, y las cifras en aumento de casos sospechosos del CV19, para no nombrar al innombrable.

Pues como diría ya saben quién, yo tengo otros datos interesantes, que más bien son preguntas sin respuestas:

Primero, dónde comenzó todo, en China, el mercado de valores chino no colapsó, pero los mercados estadounidense y europeo sí lo hicieron … y cuando esos mercados colapsaron, los chinos compraron en grande.

El Coronavirus viajó por todo el mundo desde Wuhan, pero no llegó a Beijing o Shanghai … ¿alguien puede explicar eso?

¿Cómo es que Rusia y Corea del Norte están casi totalmente libres de Covid-19? Porque son firmes aliados de China. Los casos más bajos reportados de Covid-19 son de estos 2 países. Por otro lado, Corea del Sur / Reino Unido / Italia / España y Asia se ven gravemente afectadas. ¿Y cómo es que Wuhan es repentinamente libre del virus mortal?

China dirá que sus drásticas medidas iniciales que tomaron fueron muy severas y que Wuhan fue encerrado para contener la propagación a otras áreas. Estoy seguro de que están utilizando el antídoto del virus que ya estaba disponible antes de que lo liberaran.

¿Por qué Beijing no se vio afectado en absoluto?

Y otro hecho interesante … el presidente de China, Xi Jinping, visitó a Wuhan en el pico del brote … ¿por qué se puso una simple máscara facial RM1 para visitar esas áreas afectadas? Como presidente, ¿no debería haber estado cubierto de pies a cabeza con un traje de materiales peligrosos? ¿Quizás porque ya le habían inyectado el antídoto no había necesidad de preocuparse?

No hay duda de que se trata de una guerra biológica. Y el mundo será tan diferente cuando esta crisis se calme. Quizás esta sea solo la etapa uno …

En los países socialistas el impacto es menos Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua

Para encontrar respuestas hay que leer el libro de los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui, de 1999, “Guerra sin restricciones: el plan maestro de China para destruir América”, en Amazon. Todo está ahí.

Pero además, todos los caminos conducen de regreso a China …

1. Crearon un virus para el cual ya tenían un antídoto.

2. Difunden a propósito el virus para obtener beneficios económicos.

3. Hay una clara demostración de eficiencia … construyeron hospitales en pocos días. Tenían que estar preparados con los proyectos organizados … con el pedido del equipo, la contratación de mano de obra, la red de agua y alcantarillado, los materiales de construcción prefabricados y el almacenamiento en un volumen impresionante, todo sucedió muy rápido.

4. Causaron el caos en el mundo, comenzando con Europa y el resto de los mundos occidentales.

5. Diezmando rápidamente las economías de docenas de países, incluido México y su enemigo número uno los Estados Unidos.

6. Detener las líneas de producción y fabricación en fábricas y la producción primaria en docenas de países.

7. Causando la caída de los mercados bursátiles y luego compraron acciones, bonos y compañías a precios de ganga.

8. Luego rápidamente obtuvieron el control de la epidemia en su país. Después de todo, ya estaban preparados y nunca estuvo realmente fuera de control.

9. En todo esto, lograron bajar el precio de los productos básicos, incluido el precio del petróleo.

10. Ahora están volviendo a la producción en masa mientras el resto del mundo está parado.

