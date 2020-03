La nueva Comisionada del IVAI

Please select a featured image for your post

Garantiza el Acceso a la Información de los veracruzanos Por Miguel Ángel Cristiani González Qué bueno que el Congreso del Estado de Veracruz, haya nombrado con 34 votos a favor de un total de 40 posibles -los seis restantes fueron de la bancada del PAN- a Naldy Patricia Rodríguez Lagunes como nueva Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, mejor conocido como el IVAI. Existen muchas y muy buenas razones para destacar el nombramiento de Naldy Patricia Rodríguez Lagunes para ocupar en los próximos siete años, el cargo de Comisionada del IVAI. En primer lugar, porque se trata de una mujer veracruzana, que no obstante su juventud, ha dado muestras de profesionalismo, capacidad, experiencia y honestidad. Hay que anotar que la comunicadora Naldy Patricia Rodríguez Lagunes es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana (UV); maestra en Periodismo por la UV y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en Derechos Humanos y Juicio de Amparo por la Universidad de Xalapa (UX), diplomada con mención honorífica en Periodismo Latinoamericano por el Tecnológico de Monterrey y diplomada en Administración Pública con Perspectiva de Género y en Gobierno Abierto y Transparencia en la Fiscalización de Recursos Públicos Federales. Es decir, no se trata de ninguna improvisada que llegue a ocupar el cargo por recomendación o padrinazgo político. Pero eso no es todo, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes Cuenta con más de 20 cursos y talleres en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, ética y anticorrupción, así como estrategias didácticas y metodología de la investigación. En su capacitación profesional permanente se ha especializado en temas de transparencia y ejercido el Derecho de Acceso a la Información desde 2007, dejando precedente con resoluciones y juicios de amparo a favor, que han abonado a la rendición de cuentas. Se le trató de empeñar la llegada al IVAI argumentando que recientemente fungió como titular de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz desde el 1 de diciembre de 2018, pero nunca se puso en duda su capacidad, responsabilidad y profesionalismo. Precisamente a propósito del tema de la honestidad y responsabilidad, también la tarde de este jueves, trascendió en las benditas redes sociales que fue detenida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por medio de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez, quien tendrá que responder a su enriquecimiento millonario. Aunque cuando la ahora detenida fue nombrada también por el Congreso del Estado, en ese tiempo, la banca del PAN no presentó ningún voto en contra, sino que votaron a favor para que la ahora procesada fuera elegida Comisionada del IVAI. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes en cambio, además de ser joven, inteligente y bella profesional del periodismo, ha sido columnista en El Heraldo de México, Diario de Xalapa, El Heraldo de Xalapa y El Dictamen, así como en las benditas redes sociales. Contáctanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G. En Twitter: @bitacoraveracru Página web: www.bitacorapolitica.com.mx Blog: https://bitacoradepolitica.blogspot.com/ Esta es opinión personal del columnista Previous Article Coronavirus afecta sistema reproductivo masculino Next Article Gobierno envía avión a Cuba para retornar a mexicanos