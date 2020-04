El “apoyo” a empresarios

Please select a featured image for your post

Por Enrique Yasser Pompeyo Mesa de Redacción Tras el anuncio del Acuerdo por la Reactivación Económica en Veracruz, la opinión de los empresarios es generalizada: el “apoyo” del gobierno se quedó corto para atender el impacto económico que provoca la pandemia mundial del coronavirus COVID-19. Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Cámara Nacional de Comercio (CANACO); Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), así como de los sectores hotelero y restaurantero coinciden en que se requiere la condonación de gravámenes como el impuesto al hospedaje, a la nómina, además de los pagos de servicios como energía eléctrica y agua potable. También cuestionaron el “generoso” apoyo “exclusivo para microempresarios” que consiste en un crédito de 10 mil pesos, que se deberá pagar tras la contingencia sanitaria y que está condicionado porque sólo podrán obtener el recurso quienes no despidan personal. El planteamiento de la Iniciativa Privada es que para poder sostener a todos sus trabajadores, sin despedirlos y pagarles de manera puntual, requieren del respaldo en materia fiscal, situación que no se dará como ya dejaron en claro los gobiernos federal y estatal. Por ello, las diferentes cámaras empresariales prevén el cierre de negocios como ya se venido dando desde hace un año y en los días recientes. A la queja de los empresarios, se suma la de los comerciantes semi-informales que también se ven afectados por las medidas establecidas. De las manifestaciones de los vendedores han dado cuenta los medios de comunicación. La petición es la misma: que las administraciones estatal y municipales los respalden para que sus familias puedan comer y sobrevivir; para ellos dejar de vender un día, no es una opción. Lo que se espera de las autoridades es un real y verdadero apoyo a quienes de manera directa generan los empleos en la entidad, pues de lo contrario, además del daño en salud, las consecuencias en materia económica serán graves, irremediables e irreversibles. MÁS NEGOCIOS BAJAN CORTINAS Debido a la crisis económica que prevalece desde hace un año, así como a los altos índices de inseguridad, más negocios cierran definitivamente. En el Puerto de Veracruz, una sucursal de la famosa tienda departamental Jota/Erre y otra de la zapatería “Schutique”. En Xalapa, un Office Max que se encontraba en Xanat Power Center. En Coatzacoalcos, supuestamente de manera temporal cerraron los hoteles ONE y el Marriott Fairfield Suites. [email protected] Esta es opinión personal del columnista Nota Anterior Empresarios, AMLO y su lavado de manos No Newer Articles